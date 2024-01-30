Человечество требует социальной справедливости. Кто ответит на этот запрос — за тем будущее

И в результате живем уже 30 лет на том советском наследстве. А оно откуда взялось? От марсиан? Это при капитализме КТО НЕ РАБОТАЕТ, а ворует и торгует страной, ТОТ ЕСТ. В том числе и такие как Вы, платные клеветники на СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ.

Справедливость - это когда уважаемые люди -врачи, учителя, рабочие, колхозники, защитники Отечества, то есть те, кто приносит ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ, а не делает деньги на грабеже и не крышует криминал (и отечественный, и заемный (этно-мигранты и их пособники). А пока элитой называют ворье и их обслугу вкупе с продажной псевдоинтеллигенцией,готовой на любые подлости ради грантов и гонораров, как и тусовку шоубизнеса,о справедливости и речи нет. Такой образ жизни -АНТИРУССКИЙ ПРОЕКТ.

Валерий Евстафьев

Россия принципиально отличается от запада тем, что в России ещё помнят, что справедливым может быть только МОРАЛЬНОЕ, в самом божественном понимании морали (не краденное, не лживое, не полученное любыми средствами, не фальшивое). На западе, предполагаю, справедливо только ВЫГОДНОЕ западу любыми средствами и за чужой счёт. Давайте сначала решим вопрос с единой божественной, социальной, патриотической и основополагающей моралью, тогда справедливость поселится в России всерьёз и надолго. Примечания: - божественная - совсем не означает, что атеистов, нигилистов, язычников, либералов и материалистов потянут в храмы, нет не потянут, там и без них разберутся, но соответствовать принципам божественной морали придётся всем членам светского общества без исключения; - социальная - наше советское завоевание, которое оплачено нами и проверено временем, это наше вновь обретенное, но не менее святое; - патриотическая - она только в третьем слое, без первых двух не работает; - основополагающая - это означает, что всё остальное мы строим на основе этой нашей единой морали; - единая мораль не означает полное единомыслие, оно означает только наше полное единство в отношении добра, зла и справедливости, как ПДД: мы едем по свои делам, но не мешаем друг другу.