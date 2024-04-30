Еле добрался до базы и совершил аварийную посадку: патрульный самолёт ФРГ неудачно слетал на разведку к Калининграду

Весьма нетривиальный случай произошёл недавно с самолетом немецких ВВС в небе рядом с Калининградом. Приблизившись к границе, борт начал вести себя странно: потерял ориентировку из-за перебоев со связью и чуть было не устроил культурный обмен.
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