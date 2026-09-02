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Пронедра

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Покровский* искал в Буче преступления русских, а наткнулся на украинских нацистов

Покровский* искал в Буче преступления русских, а наткнулся на украинских нацистов

Певец Макс Покровский* отправился в Бучу искать доказательства "преступлений" ВС РФ, но наткнулся на украинских нацистов.

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