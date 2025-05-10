В Ивановской области в ДТП с мопедом пострадал несовершеннолетний

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. В посёлке Верхний Ландех вечером 9 мая произошёл инцидент: юный водитель мопеда, мальчик 2012 года рождения, по предварительным данным, потерял контроль над транспортным средством, что привело к аварии.