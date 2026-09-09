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Регионы России

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Бен Шелтон прошёл в полуфинал US Open после 4,5-часовой битвы с Алькарасом

Бен Шелтон прошёл в полуфинал US Open после 4,5-часовой битвы с Алькарасом

Американский теннисист Бен Шелтон одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Открытого чемпионата США 2026 года.

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