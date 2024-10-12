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«Спартак» поздравил Симоняна с 98-летием: «Помним о гигантском вкладе в историю клуба: 6 чемпионств СССР и 5 Кубков СССР – как игрок и тренер»

Сегодня экс-форварду и тренеру красно-белых исполнилось 98 лет. «От всей души поздравляем с днем рождения старейшего ветерана «Спартака», кумира красно-белых болельщиков и великого человека.

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