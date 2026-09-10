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Буданов считает, что одними ударами дронов войну не выиграть

Буданов считает, что одними ударами дронов войну не выиграть

Ударами беспилотников вглубь России нельзя выиграть войну, с таким заявлением выступил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, внесённый в России в список экстремистов и террористов.

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