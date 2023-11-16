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«Ливерпулю» интересен хавбек «Дженоа» Френдруп. Он лучший в Серии А по перехватам

«Ливерпулю» интересен хавбек «Дженоа» Френдруп. Он лучший в Серии А по перехватам

22-летний датчанин лидирует в текущем сезоне Серии А по перехватам – 5,5 в среднем за матч. В 12 играх нынешнего чемпионата Италии на счету Френдрупа 3 голевые передачи.

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