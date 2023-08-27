7 красивых растений, которые требуют минимум ухода

По слухам, чтобы выращивать растения нужна легкая рука. На самом деле все гораздо проще. Есть растения, которые требуют очень много времени для ухода, и даже самый опытный садовод легко может ошибиться в этом вопросе, что приведет к гибели цветка.
По слухам, чтобы выращивать растения нужна легкая рука. На самом деле все гораздо проще. Есть растения, которые требуют очень много времени для ухода, и даже самый опытный садовод легко может ошибиться в этом вопросе, что приведет к гибели цветка.
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