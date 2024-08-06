Беглый Ушерович получит аванс в 3,2 млрд рублей

50% от суммы сделки исполнитель получит в виде аванса, то есть ещё и стройка не начата, а свою дольку от икорного бутерброда г-н Ушерович, который вероятно имеет гражданства Кипра и Израиля, уже урвёт? В истории разбирался корреспондент УтроNews.
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