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Беглый Ушерович получит аванс в 3,2 млрд рублей

Беглый Ушерович получит аванс в 3,2 млрд рублей

50% от суммы сделки исполнитель получит в виде аванса, то есть ещё и стройка не начата, а свою дольку от икорного бутерброда г-н Ушерович, который вероятно имеет гражданства Кипра и Израиля, уже урвёт? В истории разбирался корреспондент УтроNews.

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