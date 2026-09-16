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Суть Событий

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Белоруссия освободит 25 заключенных, а США снимут санкции с белорусских «Беллесбумпрома» и «Лакокраски»

Белоруссия освободит 25 заключенных, а США снимут санкции с белорусских «Беллесбумпрома» и «Лакокраски»

США снимут санкции с белорусского концерна "Беллесбумпром" и предприятия "Лакокраски". б этом сообщил американский спецпосланник Джон Коул по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске.

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