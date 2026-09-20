Смотрите программу «Смыслы» на телеканале «Крым 24» в 20:00. Обсудим темы ⬇️ 🗳 Право на выбор: почему внутриполитические события в России так раздражают запад? 🎖 Начальная военная подготовка в школах — к чему готовят современных подростков? 🏡 Осязаемый образ будущего.
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