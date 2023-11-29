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Позитив для оптимистов

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Фонд супруги Владимира Зеленского обвинили в торговле украинскими детьми.

Фонд супруги Владимира Зеленского обвинили в торговле украинскими детьми.

ФОТО: ALONES/ODETA VALUZIENE/SHUTTERSTOCK РАССЛЕДОВАНИЯ ЦАРЬГРАДА ДЕТИ В ОБМЕН НА СНАРЯДЫ: ЖЕНА ЗЕЛЕНСКОГО НАЛАДИЛА СМЕРТОНОСНЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ УКРАИНЫ Фонд супруги Владимира Зеленского обвинили в торговле украинскими детьми.

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