ФОТО: ALONES/ODETA VALUZIENE/SHUTTERSTOCK РАССЛЕДОВАНИЯ ЦАРЬГРАДА ДЕТИ В ОБМЕН НА СНАРЯДЫ: ЖЕНА ЗЕЛЕНСКОГО НАЛАДИЛА СМЕРТОНОСНЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ УКРАИНЫ Фонд супруги Владимира Зеленского обвинили в торговле украинскими детьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии