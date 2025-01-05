В Орловской области разработают региональный стандарт транспортного обслуживания

КУ ОО «Организатор перевозок» Орловской области намерен разработать региональный стандарт транспортного обслуживания населения и региональный комплексный план транспортного обслуживания населения Орловской области.
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