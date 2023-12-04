«Это бросить», — Вайкуле отказалась брать опеку над украинскими детьми

Лайма Вайкуле снова была поймана на двуличном отношении к положению дел в Украине. Артистка, которая всеми силами пыталась защитить указанное государство и демонстрирующая свою любовь к стране, оказывается, не готова помогать ей, когда дело касается реальных действий.