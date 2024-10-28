Таллула Уиллис: Жизнь с аутизмом и борьба за принятие себя

Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса, столкнулась с диагнозом аутизм в 29 лет. В Лос-Анджелесе сестры Уиллис участвуют в мероприятиях в поддержку людей с аутизмом, осознавая новую реальность и принимая особенности Таллулы на фоне болезни известного отца.