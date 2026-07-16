Президент раскрыл агента влияния в России спустя 40 лет. Сидел на высшем уровне

Места для конспирологии уже нет: президент Ильхам Алиев открыто подтвердил, что бывший первый заместитель гендиректора государственного агентства ТАСС Михаил Гусман 40 лет находился "в командировке" от Азербайджана.
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