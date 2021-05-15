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«Пакт Риббентропа-Молотова». Если его аннулировать, то Украина исчезнет с карты Европы

«Пакт Риббентропа-Молотова». Если его аннулировать, то Украина исчезнет с карты Европы

Многие специалисты считают, что благодаря «Пакту Риббентропа-Молотова», который был заключен в 1939 году между Сталиным и Гитлером, некоторые страны получили довольно обширные и экономически развитые территории.

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Алина Белова
Никто из крикунов не знает историю Неучи .
Иван
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Стас Голицин
И всё это при том, что в гитлеровской армии против СССР воевали воинские подразделения практически всех стран Европы. А сейчас ведут себя так будто готовы повторить этот нах остен
Александр Донигевич
БУДЕМ ДЕЛИТЬСЯ, БУДЕМ ,,,,,,
Валерий Силкин
Все были против нас и вдруг стали "соцлагерем"? Кароче, кто тут против СССР? Милости просим на очередные люли!) Смоленские леса скучают, болота "одичали", авиация РФ без развлечений, заводы почти простаивают, да и мои руки как-то соскучились по калашу, направленному против врагов России... И? Кто тут против нас? Германия ещё помнит, что лучше не надо. Польша только подгавкивает, но как всегда ссыт. Для Греции лучший вариант - русские туристы, чем Российский десант с танками. С Украиной как-нить устаканимся и они войдут в состав России (братки хохлы включат наконец мозги и всё будет тип-топ). Белоруссия с нами, но пока не в составе (а разница? то ли Белоруссия в России, то ли Россия от до Курил в Белоруссии - главное единство наций!). Кто там ещё?Только америкосы чё ли? Дык они ни разу не воевали за свои земли! А дёрнуться и нашу Аляску отдадут!))) А может и Калифорнию прихватим для пляжа. "Кто к нам с мечом".... тому этот меч в жопу и воткнём!))) Ещё бы бакс весь прибрать, а то распоясался... Ну да, у меня имперские амбиции, а кто против?

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