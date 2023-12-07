Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    Наоборот всё понятно - тверскому ФСБ понадобилось пополнить и обновить свой фотоальбом иноагентов русофобов.Иноагенты наносят...
  • Вовладар Даров
    Дайте бабушки обновы купить спокойно! Единственная радость осталась!)Спокойная жизнь н...
  • Татьяна Долхонова
    Лучше бы взялись за «испуганных», которые активизировались перед Новым Годом! У нас в городе концерт говорят будет Но...Карен Шахназаров ...

Мольбы и угрозы Байдена не услышаны: Сенат отказался выделять деньги для Киева

Мольбы и угрозы Байдена не услышаны: Сенат отказался выделять деньги для Киева

Законопроект о выделении средств на помощь Украине не прошел процедурное голосование в Сенате США.Сенат США не стал голосовать даже за обсуждение законопроекта, который предполагал о выделении более 100 миллиардов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх