Мольбы и угрозы Байдена не услышаны: Сенат отказался выделять деньги для Киева

Законопроект о выделении средств на помощь Украине не прошел процедурное голосование в Сенате США.Сенат США не стал голосовать даже за обсуждение законопроекта, который предполагал о выделении более 100 миллиардов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.
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