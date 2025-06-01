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Царьград

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Ещё одно железнодорожное ЧП: В Иркутской области горит локомотивное депо

Ещё одно железнодорожное ЧП: В Иркутской области горит локомотивное депо

В Иркутской области случился пожар на площади 2 тысячи кв метров: ЧП случилось в локомотивном депо в Тайшете.

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