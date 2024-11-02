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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Руководитель Fallout: New Vegas: “Я никогда не думал, что получу шанс вновь поработат...

Руководитель Fallout: New Vegas: “Я никогда не думал, что получу шанс вновь поработат...

Руководитель Fallout: New Vegas: “Я никогда не думал, что получу шанс вновь поработать над Fallout”После отмены первой своей игры в линейке Fallout Джошуа Сойер был полон решимости не упустить второй шанс поработать над серией.

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