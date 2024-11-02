Руководитель Fallout: New Vegas: “Я никогда не думал, что получу шанс вновь поработат...

Руководитель Fallout: New Vegas: “Я никогда не думал, что получу шанс вновь поработать над Fallout”После отмены первой своей игры в линейке Fallout Джошуа Сойер был полон решимости не упустить второй шанс поработать над серией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)