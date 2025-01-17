Spectator: Путин станет «крепким орешком» для Трампа на переговорах по Украине

МОСКВА, 17 января, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин станет серьезным испытанием для нового американского лидера Дональда Трампа в контексте возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
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