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Алексей Миранчук: «Партнеры по «Атланте» живут стереотипами о России – водку сутками пьем, холодрыга, медведи. Думал, такого в головах американцев давно нет»

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук поделился мыслями о желании остаться в клубе и высказался о вопросах партнеров по команде о России.

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