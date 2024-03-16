Володин отметил важность международных наблюдателей на выборах

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе встречи с делегацией парламентариев-наблюдателей из ЦАР отметил важную роль международных наблюдателей за выборами президента РФ, также российскую делегацию пригласили посетить Банги.
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