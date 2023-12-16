Надо же. До сих пор находятся дурачки, набегающие ко мне в комментарии с криками «Зраднык! Зраднык!»Бесполезно, конечно же, но я всё же решил специально для таких написать отдельный текст.
Письмо рабам
Комментарии
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Tatyana Zaytseva
Особенно мне про Киву понравилось. Правильную оценку ему автор дал.
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2 час.
Анатолий Федоров
Автор сам раб, но не замечает это. Это страшно.
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1 час.
7463 Судзиловская
Здорово написано, прямо в яблочко!
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22 мин.
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