Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • 7463 Судзиловская
    Здорово написано, прямо в яблочко!Письмо рабам
  • Анатолий Федоров
    Автор сам раб, но не замечает это. Это страшно.Письмо рабам
  • Tatyana Zaytseva
    Особенно мне про Киву понравилось. Правильную оценку ему автор дал.Письмо рабам

Письмо рабам

Надо же. До сих пор находятся дурачки, набегающие ко мне в комментарии с криками «Зраднык! Зраднык!»Бесполезно, конечно же, но я всё же решил специально для таких написать отдельный текст.

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
Особенно мне про Киву понравилось. Правильную оценку ему автор дал.
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2 час.
Анатолий Федоров
Автор сам раб, но не замечает это. Это страшно.
Ответить
1 час.
7463 Судзиловская
Здорово написано, прямо в яблочко!
Ответить
22 мин.

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