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Татар-информ

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В Казани у алиментщика, задолжавшего ребенку 3 млн, забрали Toyota RAV4

В Казани у алиментщика, задолжавшего ребенку 3 млн, забрали Toyota RAV4

Арест автомобиля Toyota RAV4 Фото-скриншот: © ГУФССП РФ по РТ В Казани судебные приставы арестовали автомобиль Toyota RAV4, принадлежащий должнику – его долг по алиментам составляет три миллиона рублей.

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