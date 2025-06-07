Орловские священники оформили собственность на Дмитриевскую церковь

Местная религиозная организация Православный приход храма св.Димитрия Солунского Должанского района Ливенской епархии обратилась в суд за признанием права собственности над храмом Димитрия Солунского, построенным в 1847 году.
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