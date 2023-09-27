Крепкие супружеские пары Уссурийска наградят знаком "Семейная доблесть"

На заседании Думы Уссурийского городского округа, прошедшем во вторник, 26 сентября, депутаты утвердили 10 семейных пар, которые могут стать обладателями почетного знака Приморского края "Семейная доблесть", сообщает корр.
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