Госкомиссия утвердила экипаж «Союза МС-25»

Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-25». В него войдут первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, астронавт NASA Трейси Дайсон и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.
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