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Царьград

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Выпускник с 300 баллами не поступил в вуз из-за олимпиадников

Выпускник с 300 баллами не поступил в вуз из-за олимпиадников

Выпускник с более чем 300 баллами на ЕГЭ не смог бесплатно поступить в вуз. Причиной стали индивидуальные достижения других абитуриентов, получивших дополнительные баллы за победы в олимпиадах и активную общественную деятельность.

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