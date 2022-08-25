Как в Китае борются с наркотиками

Борьба с наркотиками в Китае имеет давнюю историю. На наркоту китайцев подсадили англичане, которые, с одной стороны, пытались за счет опия сбалансировать свою торговлю с Китаем, который много чего продавал, но не нуждался в английских товарах.
Борьба с наркотиками в Китае имеет давнюю историю. На наркоту китайцев подсадили англичане, которые, с одной стороны, пытались за счет опия сбалансировать свою торговлю с Китаем, который много чего продавал, но не нуждался в английских товарах.
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