Генсек РФС Митрофанов: от перехода в АФК мы не получим сразу допуск на турниры

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, почему российский футбол не перешел в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), отметив, что после такого перехода Россия не получила бы автоматического допуска никуда, передает "Чемпионат".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии