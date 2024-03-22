Генсек РФС Митрофанов: от перехода в АФК мы не получим сразу допуск на турниры

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, почему российский футбол не перешел в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), отметив, что после такого перехода Россия не получила бы автоматического допуска никуда, передает "Чемпионат".