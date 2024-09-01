Песков: Байден пытался отговорить Путина от участия в выборах 2012 года

РИА Новости/Алексей Дружинин Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отрицать, что перед 2012 годом бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден пытался повлиять на Владимира Путина, призывая его не участвовать в выборах российского лидера.