Водители научились возвращать «права», отобранные за употребление лекарств

Как сообщает «Коммерсантъ», до ноября 2022 года суды лишали водителей «прав» при выявлении следов ненаркотических и непсихотропных препаратов, но Конституционный суд прекратил эту практику, поскольку в КоАП попросту нет нормы, позволяющей наказывать автомобилистов за лекарства.
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