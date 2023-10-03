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Водители научились возвращать «права», отобранные за употребление лекарств

Водители научились возвращать «права», отобранные за употребление лекарств

Как сообщает «Коммерсантъ», до ноября 2022 года суды лишали водителей «прав» при выявлении следов ненаркотических и непсихотропных препаратов, но Конституционный суд прекратил эту практику, поскольку в КоАП попросту нет нормы, позволяющей наказывать автомобилистов за лекарства.

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