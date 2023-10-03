Водители научились возвращать «права», отобранные за употребление лекарств

Как сообщает «Коммерсантъ», до ноября 2022 года суды лишали водителей «прав» при выявлении следов ненаркотических и непсихотропных препаратов, но Конституционный суд прекратил эту практику, поскольку в КоАП попросту нет нормы, позволяющей наказывать автомобилистов за лекарства.