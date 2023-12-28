В МИД РФ рассказали о карт-бланше Украине на несоблюдение прав человека

Принцип глобального охвата Универсального периодического обзора (УПО) ситуации по правам человека — механизма ООН по мониторингу соответствия государств требованием Всеобщей декларации прав человека — дискредитирован предоставлением для Украины отсрочки на четыре года с 2023 на 2027 год, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.