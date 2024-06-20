Внесение изменений в налоговое законодательство

20 июня Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект об изменении системы налогообложения. Предполагается, что для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, ставка подоходного налога останется прежней — 13%.
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