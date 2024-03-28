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Захарова забеспокоилась о безопасности штаб-квартиры Telegram. С чем это связано?

Захарова забеспокоилась о безопасности штаб-квартиры Telegram. С чем это связано?

Мария Захарова Сегодня 148 прочитали Официальный представитель МИД России Мария Захарова в собственном Telegram-канале прокомментировала заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, назвавшего мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны.

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