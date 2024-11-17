В Госдуму внесен законопроект об увеличении предельного дохода в рамках НПД

Группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым подготовила к внесению на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий увеличение предельной величины доходов в рамках специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД).
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