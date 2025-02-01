Закон парности снова сработал - в США произошла ещё одна авиакатастрофа В Филадельфии, штат Пенсильвания рухнул возле торгового центра самолет скорой помощи Bombardier Learjet 55.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Закон парности снова сработал - в США произошла ещё одна авиакатастрофа В Филадельфии, штат Пенсильвания рухнул возле торгового центра самолет скорой помощи Bombardier Learjet 55.
Свежие комментарии