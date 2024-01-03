В Брянске девушку, которая публично сожгла паспорт, отправили под домашний арест

Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 февраля 2024 года для 22-летней Евгении Хоффманн, обвиняемой в надругательстве над государственным гербом России после того, как она публично сожгла российский паспорт.
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