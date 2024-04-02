Мангистауские спасатели не допустили подтопления 1800 домов в селах Актобе и ЗКО

Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, направленные в паводкоопасные регионы (Актюбинская и Западно-Казахстанская область), ежедневно проводят аварийно-спасательные и неотложные работы, передает inAktau.
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