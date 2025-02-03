Сервисы видео-конференц-связи на основе ИИ могут стать более востребованными

Количество сервисов видео-конференц-связи (ВКС) на основе искусственного интеллекта (ИИ), используемых российским бизнесом, может вырасти более чем в два раза в течение следующих трех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на TelecomDaily.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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