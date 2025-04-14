МО РФ: освобождение Вены в 1945 году ускорило крах Третьего рейха

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Венская стратегическая наступательная операция, длящаяся с 16 марта по 15 апреля 1945 года, нанесла решающий удар по военному потенциалу Третьего рейха и ускорило его окончательный крах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии