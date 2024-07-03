Новичок «Вашингтона» назвал Овечкина величайшим снайпером всех времён

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран высказался о российском нападающем Александре Овечкине. «Я буду рад привнести это в «Вашингтон» и играть с парнями, среди которых, как я уже говорил, есть, возможно, величайший снайпер всех времён и игроки, которые забили в прошлом много голов, и я думаю, что им немного не хватило в минувшем сезоне», — приводит слова Чикрана The Hockey News.