В Смоленской области из-за потепления дикие звери начали заражаться бешенством

Животные чаще контактируют между с собой и домашними питомцами Заместитель директора ВНИИ «Экология» Минприроды России Вадим Петров рассказал, что из-за аномально теплой зимы на территории страны может вырасти заболеваемость бешенством.
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