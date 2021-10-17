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"Прибыль - поровну, а все долги - оставим России".Украина уже запуталась

"Прибыль - поровну, а все долги - оставим России".Украина уже запуталась

Как всё-таки хорошо хоть иногда, но включать свой «светлый разум» и «думать»… Но почему-то, глядя на Украину и её власть, всё чаще становится понятно, что такая «привилегия» доступна не всем! Ради блага больших общественных масс и преимущественно собственного населения, власти Незалежной предлагают Российской Федерации самой взять и платить за обслуживание газовых транспортных систем… Нет, ну а почему бы и нет… сейчас за ГТС им заплати, а завтра будешь должен платить ещё за собственный же газ, который по ним перемещаешь… ну делаааа! То есть, руководствуясь здравой логикой украинских властей, если мы хотим и дальше осуществлять транзит газа через их территорию, то и все системы, в частности трубы, должны содержать самостоятельно…Интересная ситуация получается, мы платим за транзит, гипотетически начинаем платить за обслуживание, а по итогу выходит - работаем за бесплатно, да ещё и должны раскланяться перед «мудрым барином»?! Ну уж нет! Терпение имеет очень хорошее и полезное свойство время от времени «лопаться»… Как приятно, что это произойдёт именно сейчас, а не когда мы можем попросту «сесть в лужу» с такими партнёрами»…Самое удивительное, о чём ещё не было сказано в контексте весьма «щедрого» предложения от Украины – это конечно же сроки.

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Rusik Rusik
Неужели действительно есть такие идиоты в лице макогона.
Житель Земли Макаренков
Там во всех лицах такие идиоты!
aib183
Alexandr Ranev
Бог шельму метит(с). Надо было бы им встречное предложение: хрен вареньем намазать, чтобы слаще сосать было бы...
Юрий plunger
никому эта труба не нужна!
Alexandr Ranev
Рагулям нужна. Они с неё харчеваться рассчитывали, пока дырки от коррозии не появятся на всём протяжении маршрута.
Влад и мир
Они через нее собираются зеленый водород в Европу поставлять. Клинические идиоты!
петр кузнецов
иметь врождённый талант папёрсточников это круто.....
Garry
вы путаете талант с тупостью
Юрий plunger
кручу-верчу---нае.ать хочу у чубайса и его опг хорошо получилось! до сих пор наебулина,памфилова и иже пользуют всю РОССИЮ
Геннадий Бережнов
Надоели, хватит писать пургу!
Самков Валерий
В чём прав Макогон, так в том, что Россия Украину не бросит. При желании, это можно было сделать уже давно. Что бы не творили власти Украины, РФ продолжает экономическое сотрудничество. Создавая иллюзию, что Кремль устраивает сложившееся положение. До запуска СП2, украинский транзит важнее, для РФ, чем для Украины. Не смотря на это, экономика Украины разваливается, доходы граждан Украины падают, долги растут, трудоспособное население бежит из страны, Ситуация меняется. Даже до упоротых дошло, что без помощи РФ, Украине не выжить. Уже бегут засланцы в США и ЕС, с целью убедить запад надавить на Кремль. Следующий этап, засланцы поспешат в Кремль.
Лариса Кирюхина (Данилова)
Наглость хохландии не имеет предела!!!
Nikolaev Vadim
Это хохлы, европейцы и штаты требуют чтоб газ шёл через украину, так пусть сами и приводят трубопровод в порядок за свой счёт! Нам то это зачем!??

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