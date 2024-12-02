ТАСС: в Тбилиси спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели

В Тбилиси спецназ вытеснил участников акции протеста с проспекта Руставели. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, кордон спецназа в течение ночи не позволял митингующим вернуться к территории перед зданием парламента, откуда силовики вытеснили их примерно в полночь.
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