Украина стала полигоном для незаконной реализации военно-биологических программ США не смущает, что они уничтожили архитектуру контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, тем самым превратив Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии