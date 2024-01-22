Москвичей ожидает сильная гололедица к концу недели

Сильная гололедица прогнозируется в Москве к концу рабочей недели. Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в понедельник, 22 января, причиной тому станут резкие перепады температуры от плюсовых до минусовых значений.