Москвичей ожидает сильная гололедица к концу недели

Сильная гололедица прогнозируется в Москве к концу рабочей недели. Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в понедельник, 22 января, причиной тому станут резкие перепады температуры от плюсовых до минусовых значений.
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