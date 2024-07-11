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Трехочковый Стефа Карри, проход и передача Энтони Эдвардса, блок-шот Леброна Джеймса – в подборке лучших моментов матча США – Канада

Трехочковый Стефа Карри, проход и передача Энтони Эдвардса, блок-шот Леброна Джеймса – в подборке лучших моментов матча США – Канада

НБА представила подборку лучших моментов контрольной встречи в рамках подготовки к Олимпийским играм в Париже.

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