Трехочковый Стефа Карри, проход и передача Энтони Эдвардса, блок-шот Леброна Джеймса – в подборке лучших моментов матча США – Канада

НБА представила подборку лучших моментов контрольной встречи в рамках подготовки к Олимпийским играм в Париже.
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